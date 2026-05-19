CorFio: “Vanoli-Paratici, i tempi della decisione. La sua permanenza è possibile”

Questione di giorni, al massimo una settimana e il primo pezzo del nuovo puzzle viola affidato a Fabio Paratici andrà al suo posto. La scelta dell’allenatore per la prossima stagione non può d’altronde che essere imminente.

Poi toccherà a Paratici che da tempo sonda profili sia italiani che esteri, ma che non ha ancora chiuso del tutto alla permanenza dell’attuale tecnico di Varese. Intanto il dibattito prosegue, tra chi spinge per la conferma e chi per un cambio netto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.