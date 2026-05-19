Nazione: “La Fiorentina dice addio a Rugani. Salvo sorprese, tornerà a Torino”

Rugani non è riuscito a trovare continuità nelle gerarchie viola e ha collezionato meno presenze di quelle necessarie

Redazione VN 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 08:28)

Daniele Rugani e la Fiorentina sembrano destinati a separarsi dopo appena sei mesi: il difensore arrivato in prestito dalla Juventus FC a gennaio non raggiungerà infatti le condizioni previste per il riscatto automatico e, salvo sorprese, a fine stagione tornerà a Torino.

Utilizzato a intermittenza, Rugani non è riuscito a trovare continuità nelle gerarchie viola e ha collezionato meno presenze di quelle necessarie per far scattare l’obbligo di acquisto: l’accordo prevedeva il riscatto del classe 1994 al costo di 2 milioni di euro al raggiungimento di almeno cinque presenze da 45 minuti in Serie A, traguardo ormai impossibile visto che il massimo a cui può arrivare è quattro. Lo scrive la Nazione.