Daniele Rugani e la Fiorentina sembrano destinati a separarsi dopo appena sei mesi: il difensore arrivato in prestito dalla Juventus FC a gennaio non raggiungerà infatti le condizioni previste per il riscatto automatico e, salvo sorprese, a fine stagione tornerà a Torino.
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Nazione: “La Fiorentina dice addio a Rugani. Salvo sorprese, tornerà a Torino”
Rugani non è riuscito a trovare continuità nelle gerarchie viola e ha collezionato meno presenze di quelle necessarie
Utilizzato a intermittenza, Rugani non è riuscito a trovare continuità nelle gerarchie viola e ha collezionato meno presenze di quelle necessarie per far scattare l’obbligo di acquisto: l’accordo prevedeva il riscatto del classe 1994 al costo di 2 milioni di euro al raggiungimento di almeno cinque presenze da 45 minuti in Serie A, traguardo ormai impossibile visto che il massimo a cui può arrivare è quattro. Lo scrive la Nazione.
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