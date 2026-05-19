CorFio: “Parisi, che peccato. Come cambia il suo futuro e il mercato viola”

L’infortunio rappresenta una vera beffa per Parisi, che stava vivendo una delle fasi migliori della sua carriera grazie all’intuizione di Paolo Vanoli

Redazione VN 19 maggio - 08:02

La stagione della Fiorentina perde uno dei suoi protagonisti migliori: Fabiano Parisi ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio.Gli esami svolti a Roma, presso Villa Stuart, hanno confermato i timori emersi subito dopo la partita. Il giocatore è stato operato dal professor Mariani e l’intervento, secondo il comunicato del club, è riuscito perfettamente. Ora inizierà il lungo percorso di riabilitazione, con tempi di recupero stimati tra i cinque e i sei mesi.

Parisi — L’infortunio rappresenta una vera beffa per Parisi, che stava vivendo una delle fasi migliori della sua carriera grazie all’intuizione di Paolo Vanoli. Il tecnico lo aveva trasformato da terzino a esterno offensivo, scelta che aveva dato nuova profondità al gioco viola e reso il calciatore sempre più centrale nel progetto tattico. Dopo la vittoria contro l’Udinese, infatti, Vanoli aveva continuato a puntare su di lui con continuità, e anche una recente assenza per edema osseo aveva mostrato quanto fosse diventato importante per la squadra.

Mercato — L’infortunio cambia anche i piani futuri della società. Se fino a pochi mesi fa Parisi sembrava addirittura vicino a lasciare il Viola Park, oggi il suo nome esce automaticamente dalle possibili cessioni estive necessarie per fare cassa. La priorità sarà infatti accompagnarlo nel recupero dal primo grave infortunio della sua carriera. Dal punto di vista mentale, però, il giocatore ha già mostrato maturità e determinazione, come confermato dal messaggio pubblicato sui social: le difficoltà, ha scritto, possono servire per tornare ancora più forti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.