La festa nello stadio che per lui è stato casa l'hanno fatta senza di lui: il problema alla tibia ha negato a Moise Kean pure l'ultima gioia della stagione, la vittoria per 2-0 sulla Juventus della sua Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta su Kean: “La tibia fa male, difficilmente ci sarà con l’Atalanta”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta su Kean: “La tibia fa male, difficilmente ci sarà con l’Atalanta”
Kean la scorsa settimana aveva aumentato i carichi senza però riuscire a tornare in gruppo e la convocazione alla fine è sfumata
Kean—
Molto difficile a questo punto che l'attaccante azzurro riesca a fare almeno un ultimo ballo in questo sciagurato 2025-26. Kean la scorsa settimana aveva aumentato i carichisenza però riuscire a tornare in gruppo e la convocazione alla fine è sfumata.
Infortunio—
La tibia fa male, nei prossimi giorni ne sapremo di più ma il tempo a disposizione è poco, visto che contro l'Atalanta si giocherà venerdì sera. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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