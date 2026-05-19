CorSport: “La vittoria con la Juve ha dimostrato una cosa a Paratici e a tutto il VP”

L’aspetto psicologico ha giocato un ruolo determinante prima e dopo, ma soltanto alla fine non si è trasformata in un dramma sportivo

Redazione VN 19 maggio - 08:14

Il Corriere dello Sport si sofferma su Juventus-Fiorentina. La vittoria a Torino non ha fatto gioire solo i tifosi e la squadra, ma ha senza dubbio gratificato anche il club in tutte le sue varie anime e sfaccettature: è stata la dimostrazione che al Viola Park andavano cercando sulle qualità di un gruppo sì inferiori a quelle che si credevano ad agosto immaginando ben altri scenari e ben altri percorsi, ma non di così basso profilo da giustificare il tanto brutto e la tanta sofferenza di un’annata inaspettatamente deficitaria.

L’aspetto psicologico ha giocato un ruolo determinante prima e dopo, ma soltanto alla fine non si è trasformata in un dramma sportivo grazie alla rincorsa con annesso traguardo tagliato. E se ritocca il concetto di rivoluzione all’interno del parco-calciatori dopo una stagione che per forza lascia pochi prigionieri dietro di sé, è per dare forma al concetto di ricostruzione ampia proprio per l’esigenza pratica di cominciare un progetto nuovo.

La ricetta è semplice e complicata insieme: un po’ di conferme qua e là tra i calciatori, tanti innesti di valore. Batte Paolo Vanoli, risponde Fabio Paratici: il punto sarà una Fiorentina di alto livello.