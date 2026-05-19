Antonio Di Gennaro è stato intervistato al Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole sul futuro di Paolo Vanoli ma non solo:
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VIOLA NEWS news viola stampa Di Gennaro: “Se arriva Sarri ok, altrimenti si può continuare con Vanoli”
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Di Gennaro: “Se arriva Sarri ok, altrimenti si può continuare con Vanoli”
Antonio Di Gennaro è stato intervistato al Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole sul futuro di Paolo Vanoli ma non solo
Vanoli—
Per questo ero sicuro che avrebbe portato i valori giusti per tentare un'impresa che pareva impossibile. Salvezza un'impresa? Sinceramente quando la squadra aveva 4 punti, dopo la sconfitta in casa col Lecce, ho avuto paura che potesse retrocedere. Il suo più grande merito? Far capire alla squadra quanto fosse importante calarsi nella nuova realta viste che in estate, alla luce dei tanti soldi spesi sul mercato, tutti avevano ambizioni diverse. Gioco non convincente? Vero, ma in una situazione come questa non si poteva pretendere granché. Contava il risultato
Vanoli e la riconferma—
Paolo va ringraziato, senza dimenticare tra l'altro che anche in passato ha fatto bene. In Russia ha ottenuto risultati, a Venezia prima li ha salvati e poi li ha portati in serie A e anche a Torino ha fatto il suo. Per il futuro dipende tutto da quali sono i programmi. Certo è che a Firenze, ma in generale in Italia, va ridata centralità alla figura dell'allenatore
Sarri—
Per me si. Se si trova un allenatore di primissimo livello, penso per esempio a Sarri, allora potrebbe anche avere un senso cambiare altrimenti si può ripartire con Vanoli che conosce già il gruppo, la società, e se ha ottenuto questi risultati con una squadra non costruita da lui potrebbe far meglio potendo programmare
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