Di Gennaro: “Se arriva Sarri ok, altrimenti si può continuare con Vanoli”

Paolo va ringraziato, senza dimenticare tra l'altro che anche in passato ha fatto bene. In Russia ha ottenuto risultati, a Venezia prima li ha salvati e poi li ha portati in serie A e anche a Torino ha fatto il suo. Per il futuro dipende tutto da quali sono i programmi. Certo è che a Firenze, ma in generale in Italia, va ridata centralità alla figura dell'allenatore