Gazzetta avvisa Pioli: “Non puoi più perdere. Chissà cosa pensa Commisso”

"Abbiamo fiducia illimitata in Stefano Pioli", così Daniele Pradè ha difeso l'allenatore della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como. La Gazzetta dello Sport però, torna sulla questione della fiducia, sottolineando che le gare di Pisa e Sigma Olomuc diventano decisive:
Pioli deve vincere in tutti modi contro il Pisa
Oltre al solito Mandragora, che è il cannoniere (2 reti) di una squadra che finora ha segnato tre volte (l'altra con Ranieri col Napoli sullo 0-3), nella prima, buona, mezzora, è piaciuta l'impostazione di Nicolussi Caviglia. Mentre sono entrati male i cambi, come Fagioli e Sohm. Fazzini esterno a sinistra non convince. Si aspetta un rilancio di Gudmundsson che domenica non era al meglio. Si aspettano soprattutto i tre punti a Pisa e i 3 in Conference il 2 ottobre col Sigma Olomuc. Pioli gode ancora della fiducia, ma non può più perdere. Firenze comincia ad agitarsi. Chissà che pensa RoccoCommisso. Quando arriverà?
