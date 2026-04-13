Moise Kean non ci sarà nella sfida con la Lazio, al suo posto giocherà Piccoli. Servirà una grande prova di carattere per andare oltre l'emergenza e allungare la striscia di quattro risultati utili in A (due vittorie e due pareggi) e mantenere il rendimento rock degli ultimi due mesi e mezzo: quattro successi in otto giornate da inizio febbraio (prima ne aveva ottenuti tre nelle precedenti 23) e una media punti schizzata da 0.74 a 1.88 a match.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Attacco affidato a Piccoli. Serve un gol come quello di Bologna”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Attacco affidato a Piccoli. Serve un gol come quello di Bologna”
La Fiorentina si affida a Piccoli
L'attacco sarà tutto sulle spalle di Roberto Piccoli, solo 3 gol in campionato e l'opprimente etichetta di mister 25 milioni sulle spalle: serve una rete pesante come quello al Bologna di quasi tre mesi fa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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