Gazzetta: “Attacco affidato a Piccoli. Serve un gol come quello di Bologna”

Moise Kean non ci sarà nella sfida con la Lazio, al suo posto giocherà Piccoli. Servirà una grande prova di carattere per andare oltre l'emergenza e allungare la striscia di quattro risultati utili in A (due vittorie e due pareggi) e mantenere il rendimento rock degli ultimi due mesi e mezzo: quattro successi in otto giornate da inizio febbraio (prima ne aveva ottenuti tre nelle precedenti 23) e una media punti schizzata da 0.74 a 1.88 a match.