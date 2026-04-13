Nazione: “Vanoli e il messaggio girato al gruppo in vista della Lazio”

La Nazione si sofferma su Fiorentina-Lazio. Volendo estremizzare il concetto e mettere sulla squadra maggiore pressione (di responsabilità) potremmo dire che il campionato dei viola inizia fra stasera, con la Lazio e lunedi prossimo, quando la Fiorentina sarà impegnata sul campo del Lecce.

Vanoli questo messaggio deve per forza averlo girato al gruppo, indicando come calendario e classifica fanno transitare la Fiorentina dalle due stazioni che se vissute nella direzione giusta possono valere la salvezza. Ma che allo stesso tempo, qualsiasi altro scenario relativo a questo doppio-match, potrebbe portare a una sentenza stagionale da brividi.

Fiorentina-Lazio è un tassello fondamentale, un braccio di ferro che avrà ripercussioni definitive sul futuro dei viola. Giusto incrociare le dita e andare tutti allo stadio, perché la squadra, questa squadra, ha un debito enorme nei confronti di Firenze e stasera deve provare a pagarlo.