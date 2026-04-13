Gazzetta: “Vanoli, emergenza senza fine. In forte dubbio anche un centrocampista”

Un match point in piena emergenza. La partita con la Lazio è diventata per la Fiorentina un'opportunità per piazzare l'allungo salvezza: alla luce della duplice sconfitta di Cremonese e Lecce, una vittoria stasera al Franchi porterebbe la Viola a +8 sulla zona rossa, che a 6 partite dalla fine assomiglia a un'assicurazione sulla vita.

Peccato che la squadra di Paolo Vanoli ci arrivi con gli uomini contati, in condizioni addirittura peggiori dell'andata dei quarti di Conference, perché alla lunga lista degli acciaccati si aggiungono gli squalificati Fagioli e Gudmundsson.

Il bollettino della rifinitura racconta del solo Solomon tornato in gruppo, e quindi recuperato almeno per la panchina (l'israeliano non gioca da fine febbraio), con Kean, Parisi, Fortini e Brescianini a parte e in forte dubbio. Morale, gli indisponibili rischiano di essere sei, con attacco e centrocampo praticamente decimati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.