CorFio: “Fiorentina, che occasione! La Lazio non ha le tue stesse motivazioni”

Il Corriere Fiorentino su Fiorentina-Lazio

Redazione VN 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 08:34)

La sfida tra Fiorentina e Lazio rappresenta un’opportunità enorme per i viola nella corsa alla salvezza: non è ancora un “match point”, ma poco ci manca. L’ultimo turno ha portato notizie favorevoli, soprattutto grazie alle sconfitte di Cremonese contro il Cagliari e del Lecce contro il Bologna. Anche senza vincere, il margine sulla zona retrocessione resterebbe di +5, ma un successo permetterebbe di allungare a +8, avvicinando in modo decisivo l’obiettivo. Sulla carta, la Lazio potrebbe avere meno motivazioni, ma resta un avversario pericoloso, e trasformare questa occasione in realtà sarà tutt’altro che scontato.

I dubbi nascono soprattutto dal rendimento recente della Fiorentina, che non ha convinto pienamente nemmeno nelle ultime uscite. La vittoria contro il Hellas Verona al Bentegodi ha portato punti pesanti, ma la prestazione è stata opaca, con Moise Kean e compagni poco brillanti. Anche la trasferta di Londra ha lasciato strascichi negativi, confermando una squadra lontana dalla miglior condizione. La sensazione è che la sosta, anziché aiutare, abbia tolto ritmo e brillantezza agli uomini di Paolo Vanoli, rendendo più complicato affrontare il momento decisivo della stagione.

A complicare ulteriormente la situazione c’è l’emergenza legata agli infortuni: molti giocatori acciaccati non sono rientrati come previsto, lasciando l’allenatore con scelte limitate proprio nel momento cruciale. In particolare, tra centrocampo e attacco la situazione è delicata, costringendo la squadra a fare di necessità virtù. Così, quella che poteva essere una Fiorentina pronta e al completo per lo sprint finale si presenta invece in difficoltà, chiamata comunque a sfruttare un’occasione che potrebbe indirizzare definitivamente la stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.