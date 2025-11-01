Formazione anti-Lecce: ballottaggio a sinistra. Torna Nicolussi Caviglia

La Nazione riflette oggi sulle sue pagine sul possibile 11 che potrebbe schierare Stefano Pioli contro il Lecce. La Fiorentina si è allenata al Viola Park ieri al netto dell'assenza di Robin Gosens, che continua a lavorare a parte dopo il risentimento muscolare alla coscia sinistra patito contro l'Inter. Formazione: davanti a De Gea torneranno Pongracic e Ranieri, con Pablo Mari al centro. Viti è infatti squalificato, Comuzzo dovrebbe tornare in panchina. Sugli esterni a destra ci sarà Dodo, a sinistra il ballottaggio è apertissimo tra Parisi e Fortini, stante l'assenza di Gosens per infortunio. In mezzo al campo tornerà Nicolussi Caviglia in cabina di regia, ai suoi fianchi ci saranno Mandragora e con ogni probabilità Ndour, confermato dopo la notte di San Siro e comunque in netto vantaggio su Fagioli. Dubbi in attacco, non per quanto riguarda la presenza di Moise Kean, piuttosto per quel che concerne il suo partner offensivo. Pioli potrebbe voler aumentare il peso là davanti. In questo senso Piccoli e Dzeko insidiano Gudmundsson.