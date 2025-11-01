Gud, ci risiamo: salterà la Conference per il nuovo processo in Islanda

Viola News
Per Gudmundsson altra settimana di passione. Dopo la partita contro il Lecce volerà in patria per l'ennesimo atto del processo.
Altro giro, altro capitolo. Albert Gudmundsson giocherà domani la partita con il Lecce, poi sarà distratto da altre faccende. L'attaccante, infatti, come spiega La Gazzetta dello Sport, probabilmente lunedì volerà in Islanda dove lo attende un altro capitolo della vicenda giudiziaria che lo riguarda.

Mercoledì, infatti, lo attende l'ultima udienza del processo che lo vede coinvolto per cattiva condotta sessuale in una vicenda risalente al 2023. Dovrebbe rientrare a Firenze venerdì, saltando la partita contro il Mainz del prossimo giovedì. A ottobre 2024 Gud era stato assolto, ma attraverso un ricorso tutto è stato riaperto. Sentenza definitiva attesa verso i primi di dicembre.

