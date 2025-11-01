Viola News
Pioli si gioca la vita (sportiva). Ma di questa Fiorentina preoccupa tutto

La Fiorentina affronta il Lecce, con Pioli a giocarsi (sportivamente) la vita. Serve solo una vittoria, per provare a svoltare.
Vincere o vincere. Non ci sono altre mezze misure in casa Fiorentina verso il match interno contro il Lecce. Pioli si gioca (sportivamente) la vita, con un inizio horror e numeri che inchiodano la squadra: quasi ultima non solo in classifica, quindicesimo  attacco del campionato, peggior difesa, leader per fuorigioco subiti. Insomma, meritata la posizione bassissima.

A dare una mano alla Fiorentina, almeno sulla carta, c'è il calendario: come ricorda Repubblica, in Conference League va tutto a gonfie vele e la partita contro il Mainz ha poco peso, mentre in campionato all'orizzonte ci sono Lecce e Genoa. Servono sei punti per svoltare, anche perché dopo ci saranno Juventus, Atalanta e Sassuolo. Pioli sa che può solo vincere, ma a preoccupare è la sua incapacità di incidere sui suoi calciatori.

Secondo quanto si legge, si attendono novità di formazione: Ranieri rileva lo squalificato Viti, Pablo Marì confermato, Pongracic chiede spazio. L'ex di turno ha commesso qualche errore, ma è secondo in campionato per palloni intercettati, davanti al collega ex Monza. In mezzo capita ancora Ndour, mentre davanti Kean chiede gol: con lui potrebbe esserci Gudmundsson

