Pioli si gioca la vita (sportiva). Ma di questa Fiorentina preoccupa tutto

L'ora della svolta?

A dare una mano alla Fiorentina, almeno sulla carta, c'è il calendario: come ricorda Repubblica, in Conference League va tutto a gonfie vele e la partita contro il Mainz ha poco peso, mentre in campionato all'orizzonte ci sono Lecce e Genoa. Servono sei punti per svoltare, anche perché dopo ci saranno Juventus, Atalanta e Sassuolo. Pioli sa che può solo vincere, ma a preoccupare è la sua incapacità di incidere sui suoi calciatori.