VIOLA NEWS news viola stampa Gosens out, ecco quando può essere recuperato. E Pioli deve scegliere

news viola

Gosens out, ecco quando può essere recuperato. E Pioli deve scegliere

Gosens
Con l'assenza del tedesco, Pioli non dovrà sbagliare la scelta sul suo sostituto.
Redazione VN

La Nazione scrive oggi sulle sue pagine dell'infortunio occorso a Robin Gosens e dei possibili sostituti del tedesco. Il classe '94, infatti, non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Lecce. Nel finale del match di mercoledì a San Siro ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra che lo terrà ai box per qualche giorno. Tradotto: niente Lecce, difficilmente verrà rischiato in Conference League contro il Mainz, e resta in forte dubbio anche per la trasferta con il Genoa, ultimo impegno prima della sosta. Proprio la pausa per le nazionali potrebbe indurre lo staff viola a non forzare i tempi, così da riaverlo completamente recuperato alla ripresa contro la Juventus.

Le prestazioni deludenti

—  

II Gosens visto finora è lontano parente del giocatore che nella scorsa stagione aveva trascinato la Fiorentina con 8 gol e 9 assist. Tuttavia, la sua leadership e la sua personalità restano elementi fondamentali in un momento così delicato. Robin continuerà a far sentire la propria presenza nello spogliatoio e sarà di certo accanto ai compagni anche nel pre partita contro il Lecce, ma in campo sulla sinistra dovrà andare qualcun altro.

LEGGI ANCHE

I ballottaggi

—  

Per sostituire il tedesco contro i pugliesi, da una parte c'è Niccolò Fortini, in rampa di lancio dopo aver già mostrato sprazzi interessanti ed essersi fatto notare con l'assist per Dzeko nella trasferta di Vienna. Dall'altra, Fabiano Parisi, sicuramente più esperto ma ancora in cerca di continuità dopo un inizio di stagione sotto tono. Fortini ha dalla sua entusiasmo e fiducia da parte di tutto l'ambiente, mentre Parisi può offrire maggiore esperienza, dote che in un momento complesso come questo può risultare decisiva.

Leggi anche
Nazione: “Perché Inter-Fiorentina ha raccontato tutta la stagione di Pioli”
Repubblica: “La Fiorentina non ha contattato ancora nessuno per il post Pioli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA