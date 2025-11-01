La Nazione scrive oggi sulle sue pagine dell'infortunio occorso a Robin Gosens e dei possibili sostituti del tedesco. Il classe '94, infatti, non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Lecce. Nel finale del match di mercoledì a San Siro ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra che lo terrà ai box per qualche giorno. Tradotto: niente Lecce, difficilmente verrà rischiato in Conference League contro il Mainz, e resta in forte dubbio anche per la trasferta con il Genoa, ultimo impegno prima della sosta. Proprio la pausa per le nazionali potrebbe indurre lo staff viola a non forzare i tempi, così da riaverlo completamente recuperato alla ripresa contro la Juventus.
Gosens out, ecco quando può essere recuperato. E Pioli deve scegliere
Le prestazioni deludenti—
II Gosens visto finora è lontano parente del giocatore che nella scorsa stagione aveva trascinato la Fiorentina con 8 gol e 9 assist. Tuttavia, la sua leadership e la sua personalità restano elementi fondamentali in un momento così delicato. Robin continuerà a far sentire la propria presenza nello spogliatoio e sarà di certo accanto ai compagni anche nel pre partita contro il Lecce, ma in campo sulla sinistra dovrà andare qualcun altro.
I ballottaggi—
Per sostituire il tedesco contro i pugliesi, da una parte c'è Niccolò Fortini, in rampa di lancio dopo aver già mostrato sprazzi interessanti ed essersi fatto notare con l'assist per Dzeko nella trasferta di Vienna. Dall'altra, Fabiano Parisi, sicuramente più esperto ma ancora in cerca di continuità dopo un inizio di stagione sotto tono. Fortini ha dalla sua entusiasmo e fiducia da parte di tutto l'ambiente, mentre Parisi può offrire maggiore esperienza, dote che in un momento complesso come questo può risultare decisiva.
