Fiorentina-Lecce di domenica sarà una partita da "vita o morte" (il virgolettato è di Daniele Pradè post gara contro l'Inter). La gara contro i salentini - scrive Repubblica Firenze - sarà un bivio da non sbagliare, uno snodo cruciale per il futuro. Vincendo ci sarebbe un segnale di mini svolta. Perdendo la crisi sarebbe acuita ancora di più tracimando in scelte forte che avrebbero nell'allenatore il primo responsabile e il primo a pagare. La fiducia rinnovata dalla società anche mercoledì sera è una mano tesa verso il tecnico che, però, ha finito tutti i jolly a disposizione.
Repubblica: “La Fiorentina non ha contattato ancora nessuno per il post Pioli”
La partita contro il Lecce sarà un bivio per Pioli
In caso di insuccesso sono pronti diversi profili anche se la società, proprio ripartendo dalla voglia di andare avanti con Pioli, direttamente non ha contattato nessuno. I nomi in ballo sono quelli di De Rossi, un evergreen nella testa di Pradè che si è liberato dalla Roma qualche settimana fa, Vanoli che conosce la piazza di Firenze e adatto al 3-5-2 che la Fiorentina sta portando avanti e anche Thiago Motta che, seppure sotto contratto con la Juventus, era stato sondato dalla dirigenza anche in estate.
