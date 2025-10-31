Repubblica: “La Fiorentina non ha contattato ancora nessuno per il post Pioli”

Fiorentina-Lecce di domenica sarà una partita da "vita o morte" (il virgolettato è di Daniele Pradè post gara contro l'Inter). La gara contro i salentini - scrive Repubblica Firenze - sarà un bivio da non sbagliare, uno snodo cruciale per il futuro. Vincendo ci sarebbe un segnale di mini svolta. Perdendo la crisi sarebbe acuita ancora di più tracimando in scelte forte che avrebbero nell'allenatore il primo responsabile e il primo a pagare. La fiducia rinnovata dalla società anche mercoledì sera è una mano tesa verso il tecnico che, però, ha finito tutti i jolly a disposizione.