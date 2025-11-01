Fiorentina, cercasi svolta al centro. Fagioli e Nicolussi emblemi della crisi

La Fiorentina ha bisogno di vincere per svoltare una stagione che si è già messa malissimo. Contro il Lecce arriva la decima giornata di campionato con un impellente "dentro o fuori" che sa di ultima spiaggia per Pioli e i suoi ragazzi. Tutti - De Gea escluso - hanno reso ben al di sotto delle aspettative, ma secondo La Gazzetta Dello Sport sono in particolare due elementi che devono davvero risalire.

Svolta nel mezzo

Uno è Niccolò Fagioli, in grado di dare una svolta in mezzo. Ha sofferto da play, ma pure nel suo ruolo di mezzala non è andata bene. Era un intoccabile, ora deve sgomitare. Solo tre volte è stato titolare, tre è subentrato. Decisamene poco. Discorso simile per Nicolussi Caviglia, lui sì nel ruolo di regista. Ha giocato con continuità rimanendo in panchina solo a Milano e domani tornerà titolare. Deve però crescere a livello tattico e di leadership, può e deve incidere di più negli ultimi trenta metri.