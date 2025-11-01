Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, cercasi svolta al centro. Fagioli e Nicolussi emblemi della crisi

La Gazzetta Dello Sport

Fiorentina, cercasi svolta al centro. Fagioli e Nicolussi emblemi della crisi

Fiorentina, cercasi svolta al centro. Fagioli e Nicolussi emblemi della crisi - immagine 1
La Fiorentina ha bisogno di una svolta in mezzo al campo. Fagioli e Nicolussi Caviglia ad oggi sono i principali emblemi della crisi viola.
Redazione VN

La Fiorentina ha bisogno di vincere per svoltare una stagione che si è già messa malissimo. Contro il Lecce arriva la decima giornata di campionato con un impellente "dentro o fuori" che sa di ultima spiaggia per Pioli e i suoi ragazzi. Tutti - De Gea escluso - hanno reso ben al di sotto delle aspettative, ma secondo La Gazzetta Dello Sport sono in particolare due elementi che devono davvero risalire.

Svolta nel mezzo

—  

Uno è Niccolò Fagioli, in grado di dare una svolta in mezzo. Ha sofferto da play, ma pure nel suo ruolo di mezzala non è andata bene. Era un intoccabile, ora deve sgomitare. Solo tre volte è stato titolare, tre è subentrato. Decisamene poco. Discorso simile per Nicolussi Caviglia, lui sì nel ruolo di regista. Ha giocato con continuità rimanendo in panchina solo a Milano e domani tornerà titolare. Deve però crescere a livello tattico e di leadership, può e deve incidere di più negli ultimi trenta metri.

LEGGI ANCHE

Pure altrove non va meglio

—  

Ma non solo: la rosea sottolinea come anche Gudmundsson, Fazzini, Dodo, Gosens abbiano perso la loro energia. Con il Lecce, visto l'infortunio del tedesco, toccherà a Fortini. Aria nuova.

Leggi anche
Gud, ci risiamo: salterà la Conference per il nuovo processo in Islanda
Riganò: “Meglio l’attacco a due. E Piccoli più adatto di Kean come riferimento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA