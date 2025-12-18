Fiorentina: contro il Losanna per tagliare il primo traguardo stagionale

Repubblica Firenze presenta la gara di questa sera (ore 21) di Conference League tra Losanna e Fiorentina. La squadra viola, si legge, può tagliare il primo traguardo stagionale, cioè il passaggio al turno successivo. Da vedere se direttamente agli ottavi come lo scorso anno e quindi con partite a marzo o se passando dai play off di febbraio con ulteriori due match. Per arrivare tra le prime otto la Fiorentina dovrà vincere e ottenere una differenza reti di almeno + 2 rispetto al Crystal Palac e all'Aek Larnaca o sperare nel passo falso di qualcuno delle nove squadre che sono avanti in classifica. Con un pareggio i play off sarebbero sicuri, così come anche una sconfitta. Solo se la Fiorentina dovesse perdere 3-0 e contemporaneamente il Drita vincesse in Spagna sul campo del Rayo Vallecano, il Kups vincesse in Inghilterra sul campo del Crystal Palace segnando molti gol, lo Zriniski battesse con una goleada il Rapid Vienne potrebbe verificarsi una clamorosa eliminazione. Uno scenario, però, abbastanza remoto.