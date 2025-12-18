CorFio: “Fiorentina in un mare in tempesta, ma i playoff sono da evitare”

Viola News
Fiorentina in crisi, tra contestazioni e Conference League: a Losanna sfida decisiva per l’Europa. Vanoli chiede una reazione, formazione in emergenza.
Nel pieno di un dicembre complicato, tra risultati negativi e clima teso, la Fiorentina torna a interrogarsi sull’Europa. La sfida di Conference League a Losanna arriva in un momento delicatissimo, con il campionato che resta la priorità ma una classifica europea ancora tutta da definire.

Paolo Vanoli, confermato almeno per ora dopo il ritiro al Viola Park e le riflessioni della società, ha chiesto una reazione alla squadra: «Quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo dare di più soprattutto per i tifosi». Nonostante le contestazioni, saranno circa 800 i sostenitori viola presenti allo Stade de la Tuilière.

La gara è decisiva per il cammino europeo, anche se il destino non dipende solo dalla Fiorentina. Vanoli ha ammesso le difficoltà del momento, reduce da quindici partite senza vittorie e dal pesante ko con il Verona: «Creiamo, ma non concretizziamo e prendiamo gol evitabili». Finora sotto la sua gestione è arrivata una sola vittoria, contro la Dinamo Kiev. Lo scrive il Corriere Fiorentino

