CorFio: “Fiorentina in un mare in tempesta, ma i playoff sono da evitare”

Paolo Vanoli, confermato almeno per ora dopo il ritiro al Viola Park e le riflessioni della società, ha chiesto una reazione alla squadra: «Quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo dare di più soprattutto per i tifosi». Nonostante le contestazioni, saranno circa 800 i sostenitori viola presenti allo Stade de la Tuilière.