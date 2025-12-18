Nel pieno di un dicembre complicato, tra risultati negativi e clima teso, la Fiorentina torna a interrogarsi sull’Europa. La sfida di Conference League a Losanna arriva in un momento delicatissimo, con il campionato che resta la priorità ma una classifica europea ancora tutta da definire.
CorFio: “Fiorentina in un mare in tempesta, ma i playoff sono da evitare”
Paolo Vanoli, confermato almeno per ora dopo il ritiro al Viola Park e le riflessioni della società, ha chiesto una reazione alla squadra: «Quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo dare di più soprattutto per i tifosi». Nonostante le contestazioni, saranno circa 800 i sostenitori viola presenti allo Stade de la Tuilière.
La gara è decisiva per il cammino europeo, anche se il destino non dipende solo dalla Fiorentina. Vanoli ha ammesso le difficoltà del momento, reduce da quindici partite senza vittorie e dal pesante ko con il Verona: «Creiamo, ma non concretizziamo e prendiamo gol evitabili». Finora sotto la sua gestione è arrivata una sola vittoria, contro la Dinamo Kiev. Lo scrive il Corriere Fiorentino
