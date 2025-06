Fiorentina, Cairo ti aiuta? Tuttosport: “Il Torino pronto a chiedere Nzola”

Il Torino si prepara a salutare Antonio Sanabria e, in vista della sua partenza, si attiva per trovare un nuovo centravanti. Tra i nomi seguiti, torna d’attualità quello di M’Bala Nzola, reduce dall’esperienza al Lens e di rientro alla Fiorentina, con cui è sotto contratto fino al 2027.Nzola aveva iniziato bene la stagione in Francia con 6 gol in 15 partite di Ligue 1, ma da febbraio è finito ai margini della squadra per divergenze con l’ex tecnico Still.