Fiorentina, quelli che tornano: da Nzola a Sottil, un piccolo esercito

Estate, ovvero tempo di ritorni. La fase della fine dei prestiti concede spesso con il rientro nei ranghi di calciatori considerati fuori dal progetto o difficilmente pronti a rientrarvi, fatto sta che anche la Fiorentina dovrà fare i conti con tanti rientri e... un nuovo allenatore. Dovrà infatti essere proprio il successore di Palladino a valutare singolarmente ognuno dei presenti, in una rosa allargata da sforbiciare per l'inizio del campionato. Si riparte da zero, con qualche fiche da giocarsi.

Quelli che... tornano

Come rileva Repubblica, sostanzialmente è un piccolo esercito quello che si rivedrà al Viola Park. L'unico riscattato è Kayode, che ha portato soldi freschi dal Brentford per la felicità di tutti. A rientrare saranno Nzola (Lens, parentesi da 7 gol), Ikoné (Como), Sottil (Milan), Barak e Brekalo (Kasimpasa), Valentini (Verona). A loro si aggiunge un Kouamé non da subito disponibile visto il brutto infortunio di Empoli, mentre Infantino e Sabiri resteranno tutti da valutare dopo le esperienze negli Emirati e in Arabia. Amatucci e Christensen aspettano il play-out con la Salernitana, interessanti i giovani Lucchesi, Favasuli e soprattutto Fortini, in evidenza a Castellammare in B. E poi Distefano e Krastev. Insomma, tante belle situazioni cui far fronte.