Fiorentina, altro esterno. Gazzetta: “Interesse concreto per Asprilla del Girona”

Gazzetta dello Sport

La Fiorentina segue un altro esterno
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport spinge con forza questo nuovo nome per l'attacco. La Fiorentina starebbe seguendo con interesse Yaser Asprilla: 

L'attacco e il centrocampo sono i due reparti su cui si è concentrata finora la Fiorentina (oltre a Solomon e alla trattativa per Harrison, dall'Atalanta è arrivata la mezzala Marco Brescianini), ma il mercato non si fermerà qui. Sfumato Tommaso Baldanzi (vicino al Genoa), l'idea nuova è Yaser Asprilla, 22enne colombiano del Girona, un altro esterno offensivo.

