La Gazzetta dello Sport spinge con forza questo nuovo nome per l'attacco. La Fiorentina starebbe seguendo con interesse Yaser Asprilla:
Fiorentina, altro esterno. Gazzetta: "Interesse concreto per Asprilla del Girona"
La Fiorentina segue un altro esterno
L'attacco e il centrocampo sono i due reparti su cui si è concentrata finora la Fiorentina (oltre a Solomon e alla trattativa per Harrison, dall'Atalanta è arrivata la mezzala Marco Brescianini), ma il mercato non si fermerà qui. Sfumato Tommaso Baldanzi (vicino al Genoa), l'idea nuova è Yaser Asprilla, 22enne colombiano del Girona, un altro esterno offensivo.
