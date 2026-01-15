Dzeko ancora a parte, Gazzetta: “Brescianini spera in un maglia da titolare”

La Gazzetta dello Sport su Marco Brescianini

Redazione VN 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 07:26)

Edin Dzeko ha lavorato a parte nella doppia seduta ieri e rimane seriamente in dubbio per la trasferta di domenica a Bologna, ma per il resto il tecnico Paolo Vanoli avrà ampia scelta.

Da capire se e quanti cambi ci saranno rispetto alla gara pareggiata contro il Milan: Marco Brescianini spera in una maglia da titolare per la prima volta, dopo essere subentrato nel match con i rossoneri, e un chiaro ballottaggio si prospetta anche sulla destra offensiva perché Solomon se la gioca con Parisi. Una scelta non scontata visto che l'ex Empoli in quella posizione ha dato risposte positive.

L'assetto a quattro in difesa non verrà toccato anche perché il cambio tattico di Vanoli ha dato riscontri sul campo, sia dal punto di vista della solidità che della pericolosità.

La Fiorentina ha realizzato 8 punti nelle ultime 5 partite di campionato e quello che conforta il club sono anche i numeri in crescita da quando Paolo Vanoli siede in panchina, come i tiri in porta che in percentuale sono aumentati del 14% e quelli da dentro l'area addirittura del 35%. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.