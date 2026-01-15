Fiorentina anti Bologna, CorSport: “Vanoli pensa a Solomon e Brescianini”

La Fiorentina è tornata al Viola Park dopo due giorni di stop seguiti alla gara con il Milan, ripartendo con test fisici e valutazioni individuali per fare il punto sulla condizione generale. Edin Dzeko continua con un programma differenziato. Paolo Vanoli ha ripreso il lavoro dalla prestazione offerta contro i rossoneri: una squadra combattiva e vicina alla vittoria, ma ancora penalizzata da limiti ricorrenti come il gol subito nel finale e la scarsa concretezza sotto porta, evidenziata dalle occasioni fallite nel recupero da Brescianini e Kean.