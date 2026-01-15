La Nazione evidenzia le prossime mosse della Fiorentina sul mercato. Dal centrocampo, dove arriveranno diverse cessioni, alla difesa. Spunta un nuovo nome, prossimo avversario dei viola:
Nazione: “Fiorentina, in difesa spunta un nuovo nome. E’ un ritorno di fiamma”
Priorità alla retroguardia, in mediana molto deciderà anche il mercato in uscita, dove attendono il via libera Richardson (al Nizza si è aggiunto il Paris Fc, da sempre attento agli esuberi della Fiorentina), Nicolussi Caviglia (il Cagliari deve migliorare l'offerta al Venezia) e probabilmente anche Sohm, che ha richieste da Cremonese e squadre turche. Là dietro continua la ricerca di un centrale mancino. In questo senso il nome di Diogo Leite è piuttosto ricorrente e fa gola a molti per il contratto in scadenza a giugno con l'Union Berlino. Altre candidature portano a Bijol, Becao e Coppola, ormai da settimane accostati alla Fiorentina. Attenzione a un possibile ritorno di fiamma per Casale del Bologna, sempre aspettando di capire se i rossoblù si muoveranno per cercare un sostituto di Lucumi. Elementi utili (anche se non tutti mancini) per completare la retroguardia. Viti oggi firmerà con la Sampdoria, che resta vigile su Kouame, sul quale c'è anche l'Osasuna dopo il Girona e il Valencia.
