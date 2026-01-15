Quel desiderio di tornare in Italia, Nazione: “La scelta personale di Paratici”

La Fiorentina ha ufficializzato l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo a partire dal 4 febbraio . Il dirigente piacentino concluderà il proprio incarico al Tottenham al termine della sessione invernale di mercato, come già previsto da giorni, per poi trasferirsi a Firenze e iniziare il lavoro al Viola Park.

La scelta di Paratici è stata personale e legata al desiderio di tornare ad avere il proprio centro operativo in Italia, oltre alla volontà di rimettersi in gioco in Serie A. Lo stesso dirigente ha ringraziato il Tottenham per aver accolto la sua richiesta, spiegando che l’opportunità offerta dalla Fiorentina e la necessità di tornare nel suo Paese lo hanno portato a questa decisione.

Profilo esperto e con obiettivi chiari, Paratici avrà come priorità la salvezza della squadra e, successivamente, la costruzione di un progetto ambizioso dalla prossima estate. Il suo lavoro è già iniziato da settimane, con un ruolo riconoscibile in alcune operazioni di mercato come Solomon e Harrison. Sarà direttore sportivo a tutti gli effetti, affiancato da Roberto Goretti, che resterà uno dei suoi collaboratori più stretti in attesa della definizione del nuovo organigramma societario. Lo scrive la Nazione.