Gazzetta: “Stop su Baldanzi. La nuova idea è Asprilla del Girona”

Con il cambio modulo, la Fiorentina è sempre più alla ricerca di questi fatidici esterni. Dopo Solomon e Harrison, la squadra viola continua a lavorare sul mercato che trovarne ancora 1/2. Dopo non aver fatto avanzamento per Baldanzi, forse non considerandolo l'ideale per il tuo stile di gioco, La Gazzetta dello Sport propone un nuovo nome per rinforzare questo reparto viola: Yaser Asprilla , ala destra del Girona .

Conosciamolo meglio

Si tratta di un classe 2003 (22 anni), nazionale colombiano, che in questa stagione con la maglia del club spagnolo ha collezionato 16 presenze tra campionato e Coppa del Re, segnando un solo gol. Ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 12 milioni di euro, secondo Transfermarkt ed è molto duttile sul ruolo da ricoprire, potendo stazionarsi in tutte le zone del reparto offensivo alle spalle della punta. Piede mancino, Asprilla conta anche 11 presenze con la Colombia, condite da due reti. Nell'estate 2024 è stata acquistato dal Watford per ben 18 milioni, senza però trovare grande fortuna in Spagna.