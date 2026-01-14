CorFio: “Fortini è un caso delicato. E intanto la Fiorentina ne fa il prezzo”

Quello di Fortini sta diventando un vero e proprio "caso". Anche perché tutto si è arenato e bloccato in maniera piuttosto forte, soprattutto per quanto riguarda il tema rinnovo. A creare stallo sono in difficilissimi rapporti fra l'entourage del ragazzo e il nuovo DS Paratici, una situazione che di certo non agevola né trattative né permanenza. E allora?