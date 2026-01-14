Quello di Fortini sta diventando un vero e proprio "caso". Anche perché tutto si è arenato e bloccato in maniera piuttosto forte, soprattutto per quanto riguarda il tema rinnovo. A creare stallo sono in difficilissimi rapporti fra l'entourage del ragazzo e il nuovo DS Paratici, una situazione che di certo non agevola né trattative né permanenza. E allora?
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato CorFio: “Fortini è un caso delicato. E intanto la Fiorentina ne fa il prezzo”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fortini è un caso delicato. E intanto la Fiorentina ne fa il prezzo”
I rapporti fra l'entourage di Fortini e il prossimo DS Paratici sono pessimi. La Fiorentina intanto fa il prezzo del giocatore.
La soluzione—
Il Corriere Fiorentino oggi in edicola tratteggia la situazione: pur non avendo alcuna intenzione di cedere il prodotto del settore giovanile viola, la società fa il prezzo e non ascolterà offerte che partiranno da 15 milioni. Una situazione che però potrebbe finire per non accontentare davvero nessuno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA