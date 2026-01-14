La Fiorentina studia il colpo in difesa. Occhio all’idea Bijol

Accanto al mercato fatto finora e ai primi 2-3 acquisti maturati, la Fiorentina deve necessariamente rinforzare anche il reparto arretrato. Come evidenzia La Nazione, i viola sono a caccia di un profilo di qualità che possa alzare il livello della linea difensiva. E fra le idee delle ultime ore ci sarebbe quella di riportare in Italia Jaka Bijol, ex Udinese oggi compagno di Harrison al Leeds.
La Nazione
Cavallo di ritorno—
I viola avevano trattato a lungo lo sloveno classe 1999 prima che lasciasse l'Italia e ora il nome potrebbe tornare caldo. Al momento è un'idea al vaglio come ce ne sono altre: la Fiorentina ha già raccolto informazioni anche per Becao, per Coppola e per Diogo Leite.
