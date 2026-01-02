VN – Per la difesa proposto Becao. Sul brasiliano ci sono altri club di Serie A

Rodrigo Becao è stato proposto alla Fiorentina e non solo. Il centrale brasiliano potrebbe tornare in Italia

Il mercato di gennaio della Fiorentina è già entrato nel vivo, visto l'arrivo di Manor Solomon a Firenze nelle prossime ore. Adesso i radar della dirigenza viola tornano ad accendersi sul reparto arretrato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore il profilo di Rodrigo Becao sarebbe stato proposto al club viola .

Il difensore brasiliano, vecchia conoscenza del nostro campionato per i suoi trascorsi all’Udinese, starebbe cercando una via per tornare in Italia dopo l'esperienza al Fenerbahçe. Il centrale di 29 anni sarebbe ormai fuori rosa in Turchia, anche per colpa del grave infortunio al ginocchio patito proprio la scorsa stagione.

Non solo la Fiorentina

Non è un segreto che Becao sia un profilo apprezzato per fisicità e conoscenza della nostra Serie A. L'entourage del brasiliano si sta muovendo su più tavoli, avendo sondato anche il Bologna di Giovanni Sartori. In casa rossoblù, però, la pista appare al momento piuttosto tiepida. Sullo sfondo resta anche l'opzione Hellas Verona, con gli scaligeri che rappresentano un'ulteriore possibilità per il futuro del brasiliano. Vedremo lo sviluppo della situazione nei prossimi giorni.