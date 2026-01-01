Buone notizie dall’infermeria per la Fiorentina. Pablo Marì è tornato ad allenarsi in gruppo e vede avvicinarsi il rientro in campo. Il difensore viola ha lavorato regolarmente con i compagni nelle ultime sedute e le sue condizioni sono in netto miglioramento.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive FOTO – Pablo Marì torna in gruppo: ok per la Cremonese?
esclusive
FOTO – Pablo Marì torna in gruppo: ok per la Cremonese?
Pablo Marì torna ad allenarsi in gruppo: il difensore viola è vicino al rientro e potrebbe essere convocato contro la Cremonese
La sensazione è che Marì possa tornare tra i convocati già in vista della sfida contro la Cremonese, anche se lo staff tecnico valuterà fino all’ultimo il suo impiego. Molto dipenderà dalle risposte fisiche dei prossimi allenamenti, ma il recupero procede secondo i programmi. Qui sotto la foto in allenamento
© RIPRODUZIONE RISERVATA