FOTO – Pablo Marì torna in gruppo: ok per la Cremonese?

Pablo Marì torna ad allenarsi in gruppo: il difensore viola è vicino al rientro e potrebbe essere convocato contro la Cremonese

Buone notizie dall’infermeria per la Fiorentina. Pablo Marì è tornato ad allenarsi in gruppo e vede avvicinarsi il rientro in campo. Il difensore viola ha lavorato regolarmente con i compagni nelle ultime sedute e le sue condizioni sono in netto miglioramento.