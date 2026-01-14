La viola cambia veste. Il mercato vira sul 4-2-3-1 e Fazzini può restare

Il 3-5-2 dai pochi frutti costruito in estate sta andando in pensione. E forse non potrebbe essere altrimenti. Pare infatti evidente l'intento della società viola di costruire un mercato invernale basato su un deciso cambio di modulo, iniziato già in campo con il passaggio al 4-1-4-1 delle ultime uscite. L'idea chiara è quella di dare a Vanoli uomini utili per impostare un 4-3-3 più offensivo e accorto, che possa fornire soluzioni diverse (diventando all'occorrenza 4-2-3-1) e soprattutto togliere la squadra dalla zona rossa.
Il vestito nuovo—
Solomon, Brescianini e Harrison vanno tutti in questa direzione. La Nazione ridisegna le possibili idee: Gudmundsson andrebbe stabilmente sulla trequarti, Solomon e Harrison in fascia, con Fazzini che a questo punto potrebbe candidarsi come vice dell'islandese dietro la punta. Al momento per la Fiorentina è tutto in definizione, ma l'idea c'è.
