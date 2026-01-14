La viola cambia veste. Il mercato vira sul 4-2-3-1 e Fazzini può restare

La Fiorentina sta portando avanti un mercato votato a dare a Vanoli un 4-2-3-1 o 4-3-3 che sfrutti gli esterni. E Fazzini può restare.

Il 3-5-2 dai pochi frutti costruito in estate sta andando in pensione. E forse non potrebbe essere altrimenti. Pare infatti evidente l'intento della società viola di costruire un mercato invernale basato su un deciso cambio di modulo, iniziato già in campo con il passaggio al 4-1-4-1 delle ultime uscite. L'idea chiara è quella di dare a Vanoli uomini utili per impostare un 4-3-3 più offensivo e accorto, che possa fornire soluzioni diverse (diventando all'occorrenza 4-2-3-1) e soprattutto togliere la squadra dalla zona rossa.