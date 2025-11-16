Ferrari sul Franchi: “Il Comune ha fatto di testa sua. Perdiamo 9 milioni l’anno”

In una lunga intervistaa Repubblica, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari parla dell'annoso tema relativo allo stadio Franchi e al suo relativo restyling: "Il punto è che la Fiorentina, che tendenzialmente sarà l’unica fruitrice di uno stadio nuovo a Firenze, non è stata neanche coinvolta nel progetto. Non eravamo d’accordo su molte cose, siamo andati anche in tribunale, ma il Comune ha fatto di testa sua con il risultato che la Fiorentina sta perdendo un sacco di soldi e siamo già in ritardo sui lavori".