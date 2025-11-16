Viola News
Repubblica

Ferrari: “Aspettare la scintilla ci si è ritorto contro. Serie B? Siamo preoccupati”

Ferrari sulla stagione della Fiorentina
Alessandro Ferrari ha commentato il momento negativo della Fiorentina. Ecco le sue parole sulla classifica, ma non solo, riportate da Repubblica Firenze:

Ci vorrà del tempo. Il discorso della scintilla – ogni partita aspettavamo la scintilla... – alla fine ci si è ritorto contro. Per cui adesso è bene sapere che rialzarsi non sarà una cosa immediata, ma come ha detto Vanoli a Genova qualche segnale c’è già stato. Queste due settimane di sosta sono molto importanti, hanno permesso al nuovo allenatore di studiare bene tutto. È molto preciso e puntuale, in pochi giorni ha voluto sapere tantissime cose, dal cibo a come funziona il Viola Park

SERIE B

Dobbiamo esserlo perché la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente

