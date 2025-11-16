Ferrari: “Aspettare la scintilla ci si è ritorto contro. Serie B? Siamo preoccupati”

Alessandro Ferrari ha commentato il momento negativo della Fiorentina. Ecco le sue parole sulla classifica, ma non solo, riportate da Repubblica Firenze:
Ferrari sulla stagione della Fiorentina
Ci vorrà del tempo. Il discorso della scintilla – ogni partita aspettavamo la scintilla... – alla fine ci si è ritorto contro. Per cui adesso è bene sapere che rialzarsi non sarà una cosa immediata, ma come ha detto Vanoli a Genova qualche segnale c’è già stato. Queste due settimane di sosta sono molto importanti, hanno permesso al nuovo allenatore di studiare bene tutto. È molto preciso e puntuale, in pochi giorni ha voluto sapere tantissime cose, dal cibo a come funziona il Viola Park
SERIE B
Dobbiamo esserlo perché la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente
