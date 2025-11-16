Infortunati, il punto. CorSport: “Come stanno Moise Kean e Robin Gosens”

Come stanno Kean e Gosens?

16 novembre 2025

La prima settimana di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina si è conclusa tra conoscenza del gruppo, test fisici e primi aggiustamenti tecnici. Il nuovo allenatore ha impostato sin da subito un lavoro improntato su concretezza e umiltà, consapevole della necessità di risalire la classifica prima di pensare a obiettivi più ambiziosi. In vista della sfida contro la Juventus, Vanoli vuole una squadra compatta, concentrata e pronta a cambiare marcia rispetto alle ultime deludenti uscite.

Dopo giorni di allenamenti doppi e ritmi più intensi rispetto al recente passato, la squadra godrà ora di due giorni di riposo prima di ritrovarsi martedì al Viola Park. La settimana che precede la sfida ai bianconeri sarà particolarmente delicata, essendo la prima vera fase di preparazione strutturata sotto la nuova guida tecnica. Vanoli sa bene che affrontare la Juventus non sarà semplice, ma pretende segnali immediati di reazione e di solidità.

Sul fronte infermeria, il tecnico è relativamente fiducioso di recuperare Moise Kean per la partita di sabato, mentre resta più complicato il rientro di Robin Gosens, alle prese con una lesione muscolare. Ndour e Martinelli sono invece pienamente recuperati, mentre Albert Gudmundsson rientrerà in Italia domani e sarà a disposizione già dalla seduta di martedì. La rosa, dunque, si avvia verso un progressivo ricompattamento proprio nel momento in cui il nuovo corso viola entra nel vivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.