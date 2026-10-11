"L’obiettivo adesso è ritrovare tutti umiltà e concentrazione"
VIDEO - Vanoli: "Oulai l'ho messo per un motivo. Pongracic non una quarta scelta"
Benedetto Ferrara analizza la sconfitta della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco il suo commento dalle pagine della Nazione:
Abbiamo aspettato tre settimane per vedere la Fiorentina perdere. Il calcio sarà pure imprevedibile, ma sempre fino a un certo punto. Avevi di fronte una squadra in crisi, avevi intorno uno stadio che ti ruggisce addosso, avevi quindi una sola certezza: il Genoa sarebbe partito forte. E una squadra ambiziosa deve dare seguito alle sue certezze. Invece no, la Fiorentina ha iniziato a giochicchiare dopo una mezz’oretta, già sotto di due gol. E lasciamo da parte gli errori individuali, roba da dilettanti. Vanoli parla di approccio sbagliato. Ma se lo dice un allenatore i casi sono due: o non lo stanno ad ascoltare (difficile), oppure non è riuscito a farsi capire. Insomma, tra formazione iniziale e approccio alla partita possiamo serenamente dire, con tutto il rispetto e senza urlare, che le responsabilità sono del tecnico. L’obiettivo adesso è ritrovare tutti umiltà e concentrazione. Nessuno ha voglia di rivivere le ansie del passato prossimo.
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