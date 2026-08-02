La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche al centrocampo della Fiorentina e alle diverse caratteristiche di Nicolò Fagioli e Christ Oulai.

Secondo il quotidiano, finora il tecnico viola ha utilizzato i due come alternative, senza mai schierarli insieme. L'ivoriano garantisce maggiore qualità nel palleggio, mentre Fagioli offre giocate più verticali e dirette.

Proprio con l'ingresso dell'ex Juventus nella ripresa, però, la Fiorentina ha cambiato volto. Dopo il gol di Roberto Piccoli, la squadra ha aumentato ritmo e qualità del possesso, affidandosi meno ai lanci lunghi e cercando con maggiore continuità gli scambi nello stretto.

Una soluzione che potrebbe diventare un'arma anche in futuro, considerando che Grosso, nel post partita, ha confermato di voler valutare anche la convivenza tra i due centrocampisti.