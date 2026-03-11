Entro Pasqua decisione sul Franchi. Repubblica: “Al club la concessione”

In merito alla partecipazione della Fiorentina nel completamento dei lavori al Franchi , l'edizione odierna di Repubblica aggiunge alcuni dettagli interessanti sul prossimo accordo in ponte. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la definitiva decisione del club viola, probabilmente entro Pasqua : le sensazioni sono positive, tanto che si va verso un rispetto delle volontà di Rocco Commisso, che già aveva inviato un project financing.

Concessione di 80 anni dal Comune

Proseguono i contatti fra i tecnici viola e quelli comunali ma l'impianto di massima c'è: il club elargirebbe 85 milioni (55 mancanti più 30 per arredi e altro) in cambio di una concessione lunga (si parla di 80 anni). Sarebbe una mossa dedicata anche al futuro, che permetterebbe di avere praticamente uno stadio quasi di proprietà e un progetto di un impianto vivibile in ogni giorno della settimana con diverse attività. La partecipazione da parte della Fiorentina consentirebbe di avere anche ricavi diversi nel tempo. Palazzo Vecchio attende: l'ingresso della Fiorentina nelle operazioni è il piano A per il Franchi, altrimenti bisognerebbe impiegare nuovi mutui oppure sperare nella scelta della città per il 2032.