In merito alla partecipazione della Fiorentina nel completamento dei lavori al Franchi, l'edizione odierna di Repubblica aggiunge alcuni dettagli interessanti sul prossimo accordo in ponte. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la definitiva decisione del club viola, probabilmente entro Pasqua: le sensazioni sono positive, tanto che si va verso un rispetto delle volontà di Rocco Commisso, che già aveva inviato un project financing.
Entro Pasqua decisione sul Franchi. Repubblica: “Al club la concessione”
Concessione di 80 anni dal Comune—
Proseguono i contatti fra i tecnici viola e quelli comunali ma l'impianto di massima c'è: il club elargirebbe 85 milioni (55 mancanti più 30 per arredi e altro) in cambio di una concessione lunga (si parla di 80 anni). Sarebbe una mossa dedicata anche al futuro, che permetterebbe di avere praticamente uno stadio quasi di proprietà e un progetto di un impianto vivibile in ogni giorno della settimana con diverse attività. La partecipazione da parte della Fiorentina consentirebbe di avere anche ricavi diversi nel tempo. Palazzo Vecchio attende: l'ingresso della Fiorentina nelle operazioni è il piano A per il Franchi, altrimenti bisognerebbe impiegare nuovi mutui oppure sperare nella scelta della città per il 2032.
