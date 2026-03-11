La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla crisi del gol che ha colpito la Serie A. Le squadre segnano molto meno, con la Fiorentina che ha avuto un calo di 13 gol rispetto alla scorsa stagione. Sul banco degli imputati c'è Moise Kean, in una stagione che lo vede in difficoltà da quel punto di vista:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Serie A non segna più”. Moise Kean sul banco degli imputati
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “La Serie A non segna più”. Moise Kean sul banco degli imputati
A Moise Kean mancano i gol
E c'è un altro dato che fotografa, peraltro, la crisi di vocazione. Sempre allo sbarramento delle 28 giornate, il solo Lautaro ha scollinato la doppia cifra (14 gol), mentre nella stagione passata erano ben sette i giocatori con più di dieci reti: Retegui (22 gol), Kean (15), Thuram e Lookman (13), poi Lukaku, Lucca e Lautaro con 10 reti. All'appello mancano dunque soprattutto Moise (8 gol finora), sul cui passo claudicante si specchia in parte la sofferente stagione della Fiorentina e il Marcus interista che, dopo il grande avvio, si è mostrato meno costante (un gol nelle ultime 8 gare in campionato).
© RIPRODUZIONE RISERVATA