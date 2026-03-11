L’infortunio di Manor Solomon è stato uno dei problemi più pesanti per la Fiorentina nelle ultime settimane, coincise con un calo di risultati e di gioco. L’esterno israeliano, diventato fondamentale per l’allenatore Paolo Vanoli, si è fatto male nel ritorno contro il Jagiellonia, una partita di Conference League che inizialmente non avrebbe nemmeno dovuto giocare. Il suo rientro è previsto dopo la sosta, il 4 aprile contro l’Hellas Verona.
La Nazione
Nazione: “La Fiorentina e quel fastidio per l’infortunio di Manor Solomon”
Proprio questo episodio dimostra quanto la Conference sia considerata secondaria rispetto al campionato. Nella gestione delle prossime settimane — tra il doppio confronto europeo con il Raków e le delicate partite di Serie A contro Cremonese e Inter — lo staff viola punta a preservare i titolari. Per questo il portiere Oliver Christensen giocherà in coppa, permettendo a David de Gea, tra i più utilizzati della rosa, di concentrarsi sul campionato.
Guardando al minutaggio stagionale emergono i giocatori considerati imprescindibili per Vanoli. Tra questi spiccano Marin Pongračić, il calciatore di movimento più utilizzato con circa 3.000 minuti, insieme a Dodô, Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Luca Ranieri. In attesa del rientro di Moise Kean, anche Albert Gudmundsson e Fabiano Parisi potrebbero avere un ruolo chiave, soprattutto nella trasferta di campionato contro la Cremonese. Lo scrive la Nazione.
