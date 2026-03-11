Nazione: “La Fiorentina e quel fastidio per l’infortunio di Manor Solomon”

L’infortunio di Manor Solomon è stato uno dei problemi più pesanti per la Fiorentina nelle ultime settimane, coincise con un calo di risultati e di gioco. L’esterno israeliano, diventato fondamentale per l’allenatore Paolo Vanoli, si è fatto male nel ritorno contro il Jagiellonia, una partita di Conference League che inizialmente non avrebbe nemmeno dovuto giocare. Il suo rientro è previsto dopo la sosta, il 4 aprile contro l’Hellas Verona.