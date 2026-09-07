Gli impegni di Giuseppe Commisso
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Joseph Commisso resterà a Firenze fino alla partita contro il Napoli per rimanere vicino alla squadra in questo difficile avvio di stagione. Soltanto durante la successiva sosta farà ritorno negli Stati Uniti, anche per seguire gli impegni legati all’azienda di famiglia.
Domani alle 12 parteciperà alla presentazione del libro ufficiale del centenario, «Fiorentina, un secolo viola», alla libreria Odeon di piazza Strozzi, insieme a numerosi rappresentanti del club.
Durante la permanenza in città potrebbero inoltre esserci incontri con l’amministrazione comunale e con la sindaca Sara Funaro, dedicati soprattutto al secondo lotto dei lavori per la riqualificazione dello stadio Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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