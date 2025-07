Dzeko, personalità e mentalità vincente. Ecco perché è arrivato a Firenze

L'arrivo di Dzeko è una grande occasione per tutti. La sua mentalità vincente e il suo modo di giocare aiuteranno la Fiorentina a crescere in campo e fuori

Redazione VN 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 10:12)

Attaccante totale. Un po’ centravanti, spesso seconda punta, a tratti regista offensivo. Edin Dzeko sa soprattutto giocare a pallone e a dispetto di un’età non più verdissima (classe 1986), ha una forma fisica davvero invidiabile. Lo scorso anno tanto per fare un esempio, tra Fenerbahçe e Nazionale bosniaca ha collezionato 60 presenze in competizioni ufficiali. Ingannare il tempo gli è possibile grazie a una preparazione maniacale che comprende il lavoro sul campo, la palestra, senza dimenticare la sana alimentazione e la cura del sonno e del riposo, importante almeno quanto l’allenamento.

Ed effettivamente è tirato a lucido come dimostrano i primi giorni fiorentini mentre suda dentro al Viola Park. La conferenza stampa di presentazione non ha nascosto un'altra delle sue grandi doti: la personalità. Uno degli aspetti per cui la dirigenza viola ha deciso di portarlo a Firenze, perché sommata alla sua esperienza non potrà che portare dei benefici alla squadra di Stefano Pioli.

Dzeko stesso, capendo gli obiettivi e le ambizioni della società, ha accettato subito la chiamata viola, lasciando in sospeso tutte le altre offerte arrivate sul tavolo. Adesso, oltre alla grande mentalità vincente, Firenze vorrà vedere tutte le sue qualità nel segnare e concedere assist sfruttando le proprie caratteristiche che sono diverse rispetto a quelle di Kean, giocatore devastante quando trova la profondità. Il biennio in Turchia è stato decisamente positivo anche se non ha alzato trofei: prendendo parte a ben 59 reti frutto dei 46 centri personali conditi da 13 assist. Solo il compagno Tadic con 61 ha fatto meglio di lui. Venticinque i gol segnati in tutte le competizioni il primo anno al Fenerbahçe, 21 quelli della passata stagione. Ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo in base a determinate presenze e vista la determinazione e la forma fisica con cui si è presentato al Viola Park, è scontato che voglia guadagnarsi anche il secondo anno a Firenze. Lo riporta La Repubblica

