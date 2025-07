Gazzetta: “Non solo gol. Ecco cosa porta Edin Dzeko alla Fiorentina”

«L'età non conta, non sono da buttare» sorride Edin Dzeko alla presentazione al Viola Park e mette subito le cose in chiaro. Poi c'è tutto il resto: una determinazione senza tempo che fa impennare talento e spessore. Idolo a Roma, in giallorosso tre trofei conquistati con la maglia dell'Inter e ora la voglia di diventare un trascinatore a Firenze.