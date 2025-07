Corsport su Kean: “Rinnovo? Tutto fermo. Nessun contatto con gli agenti”

Secondo quanto filtra, gli agenti di Kean sono più che disposti a confrontarsi al Viola Park ma prima deve esserci un approccio. Che per ora non c'è stato. E a dirla tutta non è attesa una trattativa lampo. Questo non toglie che il giocatore sia più che motivato a proseguire la sua avventura a Firenze, come dichiarato da lui stesso al Viola Carpet.