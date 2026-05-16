Edin Dzeko ha parlo al Corriere dello Sportdi quanto successo alla Fiorentina. L'ex attaccante viola analizza la delusione di 6 mesi complicati:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Dzeko: “Felice per la Fiorentina. Ecco perché ho deciso di andarmene”
Corriere dello Sport
Dzeko: “Felice per la Fiorentina. Ecco perché ho deciso di andarmene”
Edin Dzeko ha parlo al Corriere dello Sport di quanto successo alla Fiorentina. L'ex attaccante viola analizza la delusione di 6 mesi complicati
Certo. I primi sei mesi sono stati molto difficili, per me e per tutti, ora sono felice che abbiano fatto quello che dovevano. Ho scelto di andar via perché volevo giocare e aiutare la Bosnia per i playoff e l’opportunità dello Schalke è stata importante: grandi tifosi, ottimo stadio, non potevo fare scelta migliore. Spero che la Fiorentina faccia una stagione diversa il prossimo anno, che si preparino meglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA