La Fiorentina dovrà capire la volontà dei propri attaccanti. Aspetto da cui ripartire nel caso di Gudmundsson, perché la stagione non ha solo offerto un rendimento al di sotto delle aspettative, ma ha anche riflettuto l'apatia dell’islandese di farsi carico di responsabilità e compiti di fronte ai risultati negativi e al rischio della Serie B.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Chi vorrà Gudmundsson non avrà argomenti economici convincenti”
Corriere dello Sport
CorSport: “Chi vorrà Gudmundsson non avrà argomenti economici convincenti”
Che per tutte le ragioni considerate su Kean e Gudmundsson e moltiplicate per... Piccoli, dà ad ora un unico risultato
Contratto fino al 2029 anche per l’ex Genoa, tra quelli che a loro volta mostreranno interesse per Gudmundsson c’è da credere che non avranno argomenti economici convincenti: e allora dipende dalla Fiorentina.
Che per tutte le ragioni considerate su Kean e Gudmundsson e moltiplicate per... Piccoli, dà ad ora un unico risultato: la conferma del centravanti bergamasco a Firenze in cerca di rilancio. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA