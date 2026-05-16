CorSport: “Chi vorrà Gudmundsson non avrà argomenti economici convincenti”

Che per tutte le ragioni considerate su Kean e Gudmundsson e moltiplicate per... Piccoli, dà ad ora un unico risultato

La Fiorentina dovrà capire la volontà dei propri attaccanti. Aspetto da cui ripartire nel caso di Gudmundsson, perché la stagione non ha solo offerto un rendimento al di sotto delle aspettative, ma ha anche riflettuto l'apatia dell’islandese di farsi carico di responsabilità e compiti di fronte ai risultati negativi e al rischio della Serie B.