Repubblica: “La formula per cedere Piccoli, ma non sarà facile. Paratici riflette”

Dopo alcuni problemi fisici e un rendimento discontinuo, Piccoli tornerà titolare contro la Juventus

Redazione VN 16 maggio 2026 (modifica il 16 maggio 2026 | 08:42)

Roberto Piccoli avrà nelle ultime due partite contro Juventus e Atalanta l’occasione di rilanciarsi e convincere la Fiorentina a puntare ancora su di lui. Arrivato in estate per 27 milioni di euro, tra gli acquisti più costosi dell’era Commisso, l’attaccante è stato però uno dei simboli della deludente stagione viola, segnata da risultati molto al di sotto delle aspettative.

Dopo alcuni problemi fisici e un rendimento discontinuo, Piccoli tornerà titolare contro la Juventus. In 42 presenze stagionali ha segnato 8 gol, ma solo 3 in Serie A, con l’ultimo realizzato a marzo contro la Cremonese. Vanoli ha continuato a dargli fiducia nonostante le critiche, apprezzandone il sacrificio e il lavoro per la squadra, ma il suo contributo offensivo è stato considerato insufficiente per un centravanti pagato così tanto.

Il futuro dell’attaccante resta quindi incerto. La Fiorentina valuta una possibile cessione, anche accettando una minusvalenza rispetto all’investimento iniziale, o cessione con obbligo a determinate condizioni, oppure un rilancio nella prossima stagione con il nuovo allenatore. Piccoli, consapevole delle proprie responsabilità ma convinto di aver avuto anche diverse attenuanti fisiche e tattiche, spera di chiudere bene il campionato per rendere meno pesanti i dubbi sul suo futuro e aiutare la squadra a salvare almeno la dignità nel finale di stagione. Lo scrive Repubblica Firenze.