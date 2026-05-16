Nazione: “A Torino non si va in gita. Il messaggio di Vanoli alla squadra”

Vanoli pretende comunque una prestazione dignitosa. Dopo una stagione molto deludente e tre partite con pochissima incisività offensiva

Redazione VN 16 maggio 2026 (modifica il 16 maggio 2026 | 08:30)

La Fiorentina arriva alla sfida contro la Juventus con la salvezza matematica ormai conquistata, ma Vanoli pretende comunque una prestazione dignitosa. Dopo una stagione molto deludente e tre partite con pochissima incisività offensiva, l’obiettivo è evitare un’altra brutta figura e chiudere il campionato con orgoglio e atteggiamento positivo.

La rivalità storica con la Juventus aggiunge motivazioni particolari alla gara. I viola potrebbero infatti ostacolare la corsa europea dei bianconeri, come ha fatto recentemente il Verona strappando un pareggio. Per i tifosi sarebbe una piccola soddisfazione in una stagione povera di gioie, soprattutto considerando che la Juventus sarà obbligata a fare punti sotto pressione.

Anche se una vittoria juventina non garantirebbe comunque la qualificazione matematica, un eventuale passo falso dei bianconeri contro una Fiorentina ormai senza obiettivi concreti avrebbe un forte valore simbolico. Sarebbe un modo per rendere meno amaro il finale di una stagione complicata e regalare ai tifosi almeno una piccola rivincita sportiva. Lo scrive la Nazione.