CorFio: “Fagioli una certezza per Paratici. Ma club importanti ci stanno pensando”

Una brutta storia, che Fagioli è però riuscito a mettersi alle spalle. Non a caso oggi è una delle poche certezze viola

Di certo c’è che sulla panchina bianconera siederà un allenatore, Spalletti, che per lui ha una stima quasi infinita. «Con la palla tra i piedi è delizioso, vede cose che gli altri non vedono» disse quando, tra la stupore generale, lo convocò per gli Europei del 2024 nonostante avesse appena finito di scontare la squalifica per le scommesse.

Una brutta storia, che Nicolò è però riuscito a mettersi alle spalle. Non a caso oggi è una delle poche certezze viola pensando al futuro e alcuni grandi club (Milan e Tottenham) ci stanno pensando.