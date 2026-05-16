Fiorentina, attacco da rifare. Gazzetta: “Paratici vuole una Fiorentina forte”

Un attacco da ripensare e un lavoro costante per costruire la rosa della prossima stagione. È vero che è presto perché ci sono ancora due giornate di campionato al termine (domani la Juve a Torino e chiusura in casa contro "Atalanta) e che sarà necessario capire chi siederà in panchina il prossimo anno, ma è anche vero che il mercato non si ferma mai e che diversi giocatori possono finire sotto i riflettori.