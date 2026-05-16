Un attacco da ripensare e un lavoro costante per costruire la rosa della prossima stagione. È vero che è presto perché ci sono ancora due giornate di campionato al termine (domani la Juve a Torino e chiusura in casa contro "Atalanta) e che sarà necessario capire chi siederà in panchina il prossimo anno, ma è anche vero che il mercato non si ferma mai e che diversi giocatori possono finire sotto i riflettori.
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Fiorentina, attacco da rifare. Gazzetta: “Paratici vuole una Fiorentina forte”
La certezza è la grande voglia del direttore sportivo Fabio Paratici, insieme al resto della dirigenza e alla proprietà, di costruire una Fiorentina forte
Prima di tutto saranno messi sotto la lente di ingrandimento i destini di Kean, Piccoli e Gudmundsson per poi proiettarsi verso il futuro. Per numeri e andamento dell'annata che sta per concludersi, tutti sono in bilico (16 reti in tre in Serie A) e con il destino tutto da scrivere la prossima estate.
La certezza è la grande voglia del direttore sportivo Fabio Paratici, insieme al resto della dirigenza e alla proprietà, di costruire una Fiorentina forte e ambiziosa che possa riscattare questa difficile stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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